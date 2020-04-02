【專家樓評】李志成：入市買樓要計好數...

新冠肺炎疫情打擊環球經濟，股市大幅波動，美國聯儲局早前兩度減息後，日前啟動無限量化寬鬆措施支持信貸市場，各國政府都出盡渾身解數，希望緩和疫情對經濟的影響。

觀乎本港樓市，雖然受疫情衝擊，經濟面對嚴峻挑戰，樓價調整幅度仍然輕微，疫市下樓市為何仍然硬淨？

支撐樓市一大重要因素為供求失衡，本港住屋剛性需求強勁，近年人口穩步增長，加上每年約5萬宗結婚數字，構成住屋新需求，不過政府覓地困難，私樓供應長期不足，房屋供不應求下，樓價易升難跌。

另外，低息亦有利樓市承接，本港低息環境已持續一段時間，美國今個月兩度減息，累減1.5厘，重返零息水平，而本港銀行最優惠利率維持不變，不過本港低息環境勢將進一步延長，利好本港樓市發展。

聯儲局無限量寬，對樓市有何影響？回顧過去美聯儲3次推出量寬，都推動香港樓價上升。今次聯儲局再推量寬，令資金繼續「水浸」，但股市大幅波動，「避險」情緒升溫，有利資金流入較保值的物業市場，不過樓市未來走勢仍須視乎疫情對經濟帶來的影響有多深遠。

環球市況波動，本港樓市見調整，市場上有聲音討論是否「撈底」入市時機？在此提醒有意置業人士先衡量自身負擔能力，盡量做好風險管理，評估疫情衝擊下，能否維持穩定收入，最穩陣是預留一筆充足資金緩衝，一定要計好數才入市。

香港置業行政總裁 李志成

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