土地註冊處：3月住宅樓宇買賣合約總值按月升4%　按年跌30%

土地註冊處公布，3月份送交土地註冊處註冊的所有種類樓宇買賣合約共4,555份，按月升3.2%，按年跌29.1%。

以12個月移動平均數計算，3月份的樓宇買賣合約數字為5,878份，按月跌2.6%，按年跌6.1%。

3月份的樓宇買賣合約總值358億元，按月升1.4%，按年跌32.2%。

上述買賣合約中，住宅樓宇買賣合約佔3,870份，按月升8.3%，按年跌26%。

住宅樓宇買賣合約總值318億元，按月升4.4%，按年跌30.8%。

市民查冊的次數共408,634次，按月升27.1%，按年跌12.3%。

住宅樓宇買賣的統計數字並不包括居者有其屋、私人機構參建居屋及租者置其屋計劃下的住宅買賣，除非有關單位轉售限制期屆滿並已補償差價。

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