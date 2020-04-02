【石油大戰】傳中國推進增加油儲計劃

外國傳媒引述消息人士透露，在油價大跌後，中國開始推進購買石油增加緊急儲備的計劃。

作為全球最大石油進口國的中國，將利用油價今年暴跌60%的時機，來增加價格低廉的儲備。由於中國政府並不公布自己儲備的構成、規模和使用的信息，此事成為原油市場上猜測不斷的一個源頭。

消息人士稱，中國政府已同意加快增加國家戰略石油儲備的工作，並要求相關部門儘快採取行動，以及利用金融衍生品工具來鎖定較低的價格。

他們表示，除了國有儲備，北京也可能利用商業空間來增加儲備，並鼓勵企業增加自身商業儲備。初始目標是今年儘快達到90天淨進口量的國家石油儲備，之後繼續增加國家和商業儲備規模，在未來達到100天，以至180天的規模。

他們說，相關部門亦將儘快推出國家戰略石油儲備基地第四期的建設，既增加儲備空間，又通過基礎設施建設提振經濟增長。

在中國政府的指令公開之前，諮詢機構SIA Energy和Wood Mackenzie就曾估計，中國今年可能增加8,000萬到1億桶原油儲備，然後會遭受設施和運行上的約束。據SIA估計，截至3月31日，中國合計擁有戰略和商業庫存約9.96億桶。

去年9月，國家能源局的發展規劃負責人表示，包括戰略儲備在內，中國的石油總儲備約為80天的消費量。12月，國有的中國石油天然氣集團在網站上表示，到2020年三期項目全部完成時，中國的戰略石油儲備基地總容量為5.03億桶；這指示了中國可以儲備的最大數量。

據美國政府數據，美國目前持有戰略石油儲備6.35億桶。上個月，在民主黨人阻止了資金需求之後，特期普政府為國家儲備購買更多石油的計劃落空。

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