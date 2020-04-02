新盤動向：傲瀧連天台三複式戶逾8千萬售出
2020年04月02日 15:18
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新盤特色單位再錄大額承接。新世界發展(00017)旗下清水灣傲瀧，剛售出連裝修特色天台三複式戶。單位為D座P1室，實用面積2,614方呎，連586方呎天台，成交價8,036.8萬港元，呎價30,745元。
樓盤由開售至今，共沽出654伙，連同車位銷售，共套現約195億元，全盤沽出逾96%單位。
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