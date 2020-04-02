【石油大戰】阿曼油長指停火現曙光 油價不會見15美元
2020年04月02日 15:22
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(Getty Images圖片)
外國傳媒報道，阿曼油長表示，美國邀請主要石油輸出國組織(OPEC)國家重返談判桌，這可能會重新燃起達成控制油價下跌解決方案的希望。雖然油價需要一些時間才能重返此前的水平，天然氣市場可能較油市受到更多影響，但不認為油價會跌破每桶15美元。
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