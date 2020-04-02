【減價實錄】啟德嘉匯辣招鬆綁盤　削90萬元易手

利嘉閣徐永全表示，啟德嘉匯1座低層E室，實用面積約453方呎，兩房間隔，望海景。單位放盤約兩個月，業主原開價1,050萬港元，經議價後減價90萬元或約8.6%，終以960萬元交吉形式沽出，呎價約21,192元。

據悉，原業主於2017年3月，以約847.6萬元購入上述單位，額外印花稅剛鬆綁，現轉手帳面獲利約112.4萬元，物業升值約13%。

他亦補充，上述為市場首宗嘉匯的二手成交個案。屋苑現時有15個單位放售，叫價由1,050萬元起。

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