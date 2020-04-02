各界促撤辣：工商舖踏入「艱難時期」　核心區商舖租售價恐挫5成

美聯工商舖表示，隨着疫症全球「大流行」，環球經濟將會表現疲弱，加上未來仍然有社會事件及貿易戰捲土重來的隱憂，故全面下調今年工商舖的預測，包括把全年成交量由升5%，下調至持平至跌5%，即全年最多共約4,600至4,700宗水平。該行同時呼籲，政府應撤回工商舖辣招和放寬按揭成數、並提供更多紓困措施予受疫情影響的商戶，同時呼籲工商舖業主為商戶減租、免租等措施，以保經濟。

該行行政總裁黃漢成表示，今年首季工商舖市場踏入「艱難時期」，承接去年下半年的社會不穩打擊，加上1月份新冠肺炎開始肆虐，其後更演變成為全球大流行，投資市場情緒受到嚴重打擊。綜合美聯工商舖資料研究部及土地註冊處數據，計及逾億元公司轉讓買賣個案在內，今年第一季工商舖僅錄619宗買賣，涉資約100.7億港元，兩者按年分別下跌38.8及66.9%，當中成交宗數更是自1996年有紀錄以來季度新低。

該行又預計，工商舖物業售價會全面下跌，如今年全年甲廈售價及租金預測至下跌約15至20%，較原先分別估計的跌5%及跌5%至8%為低。

舖市也進入「超大型調整期」，該行預料，今年全年核心區商舖租售價將大跌近40%，意味着將會較2013年的歷史高位下跌6至7成，相當於重返06至07年水平。不過，若疫症及經濟環境持續未有改善，他不排除核心區租售價全年有機會挫50%，而非核心區租售價也料跌近20%。該行年初僅料核心區商舖租售價跌10至15%，即最新預測市況將會更差。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626