m18講場：滙控失息！張華峰議員問大家點做好...
2020年04月02日 15:57
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兩大英資銀行滙豐控股(00005)及渣打集團(02888)噚日宣布，取消派發2019年度末期，以及2020年度首3次的中期股息，消息成為城中熱話。金融服務界議員張華峰喺社交平台上話，好多股民心情因為呢個消息心情而搞到好差，仲索性整埋個「公投」，問吓大家下一步點做好。
公投有4個選擇，分別係要求政府、證監同英國交涉；搵投資者代表入稟求公道；要求滙控遷冊返香港，以及最灰選擇「做乜都無用」，唔知大家又點揀呢？
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