新盤動向：WEST PARK高層戶近960萬沽 創新高
2020年04月02日 16:07
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WEST PARK示範單位
興勝創建(00896)的長沙灣WEST PARK剛售出22樓B單位，實用面積493方呎，成交價逾959.29萬港元，再創項目售價新高紀錄，折合呎價19,458元。
發展商亦剛更新價單，部分單位加價逾1.1%。其中6樓B單位，價單售價由978.3萬調升至989.2萬元，呎價由19,844上調至20,065元。
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