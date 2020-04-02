中國財政部：首季新增地方政府專項債逾萬億人幣

中國財政部公布，截至3月底止，今年累計發行新增地方政府專項債約1.08萬億元人民幣(下同)，單計3月，則發行1,331億元。

受疫情影響，絕大多數省份無法安排人員進行發債現場操作，為保障債券順利發行，同時減少人員流動，財政部在北京代理地方進行發債現場操作，以解決疫情期間地方無法發債的困難。

截至3月底止，今年合共發行地方債券約1.61萬億元，其中新增債券約1.54萬億元，完成中央提前發出額度的83.5%，包括一般債券4,595億元，完成相關額度的82.3%；專項債券則約1.08萬億元，完成相關額度的83.9%。

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