新冠肺炎：港大料香港首季GDP跌8.3%　次季續收縮

香港大學周四(2日)公布2020年第二季宏觀經濟預測，報告指，在新冠肺炎疫情打擊下，預期香港今年第一季實質本地生產總值(GDP)按年大跌8.3%；第二季實質GDP仍按年收縮5.2%，失業率則預期飆升至4.5%。

香港大學指出，全球疫情急促擴散，拖累發達國家經濟陷入衰退，在疫情、中美貿易摩擦，以及石油價格戰的陰霾下，預計香港全年經濟將會收縮3%，較上次預測下調3.4個百分點，為自1988年亞洲金融風暴以來最大跌幅。

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