北角DIVA業主持貨近6年　帳面微賺兩萬易手

世紀21日昇黃文龍表示，北角DIVA高層D室，實用面積506方呎，兩房間隔。單位原先叫價1,100萬港元，放盤兩星期，經議價後減50萬元，減幅約4.5%，以1,050萬元成交，呎價20,751元。

據了解，原業主於2014年7月購入上址，當時作價1,048萬元，持貨近6年至今沽售，帳面微賺2萬元。

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