港交所：5企因疫情而未能刊發任何財務資料
2020年04月02日 16:15
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新冠肺炎影響上市公司審計工作，繼而引發的業績刊發風波。今年3月業績期基本已過去，據香港交易所(00388)資料，除了長期停牌公司外，須於3月底前公布公年業績的上市公司共計1,792間，其中1,399家已刊發取得核數師同意的初步業績，僅有5間公司因疫情而未能刊發任何財務資料，另有4家公司因其他原因而未有公布。372家則已刊發未經核數師審計的初步業績，有12家公司則選擇刊發重要財務資料。
香港交易所上市主管陳翊庭說，很高興幾乎所有於去年12月31日結束財政年度的發行人都已刊發其初步業績，或已提供其管理帳目或重要財務資料。
她表示，她表示，感謝上市公司、核數師、專業團體及其他業內人士的支持，認為這是各業界人士共同努力的結果。另外，聯交所及證監會早前亦已就刊發年報及召開股東周年大會(AGM)和股東特別大會(EGM)提供指引，該所將繼續密切關注事態發展。
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