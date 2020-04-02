港交所：5企因疫情而未能刊發任何財務資料

香港交易所上市主管陳翊庭說，很高興幾乎所有於去年12月31日結束財政年度的發行人都已刊發其初步業績，或已提供其管理帳目或重要財務資料。

她表示，她表示，感謝上市公司、核數師、專業團體及其他業內人士的支持，認為這是各業界人士共同努力的結果。另外，聯交所及證監會早前亦已就刊發年報及召開股東周年大會(AGM)和股東特別大會(EGM)提供指引，該所將繼續密切關注事態發展。

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