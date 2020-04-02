【市後重點睇】油價衝高 道期升354點
2020年04月02日 16:21
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美匯指數處99.52，離岸人民幣(CNH)企7.1137，港匯報7.7519，美元兌日圓見107.28，歐元處1.0935，英鎊續揚，一度重越1.24美元關。金價高見1,599美元。紐油漲8.9%至22.12美元，布蘭特期油升9.66%至27.13美元。道指期貨升354點。
●市後關注點
-20:30 美國2月貿易赤字、美國上周新申領失業救濟人數
22:00 美國2月工廠訂單
22:00 美國2月耐用品訂單終值
●恒生指數全日收升194點或0.84%，報23,280點。主板成交897億港元。滙豐控股跌2.63%，報38.9元。油股做好，中石油升9.68%，中石化升8.85%，中海油升7.47%。https://bit.ly/2X1dyAz
●A股快報：滬深三大股指升1至2%，外資淨買入43億。
●亞洲股市：日股跌246點，韓股升逾2%。
●【獅王當災】
-惠譽將滙豐前景展望下調至「負面」。
-傳高層不滿停派息，要求滙豐遷冊香港。
●大摩列20隻亞太區首選股，騰訊中移上榜。
●人民幣跌穿7.14，每百港元可兌91.25人仔。
●【專家點評】新加坡擬修例助商戶解困，香港商戶誰來救？
●【深度解構】全球最大黃金買家縮手，仲買金？https://bit.ly/2JuDaxx
-現金最實際！外國央行3周內拋售千億美債套現。
●【全球救市】
-聯儲局暫時放寬華爾街銀行槓桿率規定。
-加拿大央行首次啟動量寬，買入10億加元債券。
●【石油大戰】
-憧憬沙俄快達協議，油價抽升11%。
-傳中國推進增加油儲計劃。
-阿曼油長指停火現曙光，油價不會見15美元。
●【全球攬炒】西班牙3月失業人數暴增30萬創紀錄。
●新冠肺炎：
-亞洲IPO市場急降溫 今年恐為十年最差？
-穆迪下調11個經濟體銀行體系展望至負面。
●傳中國考慮削減電動車購置補貼10%。
●聯合國：最壞情況 2020年全球經濟收縮0.9%。
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