【市後重點睇】油價衝高　道期升354點

美匯指數處99.52，離岸人民幣(CNH)企7.1137，港匯報7.7519，美元兌日圓見107.28，歐元處1.0935，英鎊續揚，一度重越1.24美元關。金價高見1,599美元。紐油漲8.9%至22.12美元，布蘭特期油升9.66%至27.13美元。道指期貨升354點。

●市後關注點

-20:30 美國2月貿易赤字、美國上周新申領失業救濟人數

22:00 美國2月工廠訂單

22:00 美國2月耐用品訂單終值

●A股快報：滬深三大股指升1至2%，外資淨買入43億。

●亞洲股市：日股跌246點，韓股升逾2%。

●【獅王當災】

-惠譽將滙豐前景展望下調至「負面」。

-傳高層不滿停派息，要求滙豐遷冊香港。

●大摩列20隻亞太區首選股，騰訊中移上榜。

●人民幣跌穿7.14，每百港元可兌91.25人仔。

●【專家點評】新加坡擬修例助商戶解困，香港商戶誰來救？

-現金最實際！外國央行3周內拋售千億美債套現。

●【全球救市】

-聯儲局暫時放寬華爾街銀行槓桿率規定。

-加拿大央行首次啟動量寬，買入10億加元債券。

●【石油大戰】

-憧憬沙俄快達協議，油價抽升11%。

-傳中國推進增加油儲計劃。

-阿曼油長指停火現曙光，油價不會見15美元。

●【全球攬炒】西班牙3月失業人數暴增30萬創紀錄。

●新冠肺炎：

-亞洲IPO市場急降溫 今年恐為十年最差？

-穆迪下調11個經濟體銀行體系展望至負面。

●傳中國考慮削減電動車購置補貼10%。

●聯合國：最壞情況 2020年全球經濟收縮0.9%。

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