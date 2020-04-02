內地救市：推進汽車及家電家具等消費 辦好進口博覽會
2020年04月02日 16:21
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(Getty Images圖片)
內地傳媒報道，商務部消費促進司副司長王斌表示，將進一步推動汽車限購向引導使用政策轉變，完善機動車報廢、二手車流通政策規章，釋放汽車消費空間。支持引導各地制定獎補政策，促進綠色節能家電、家具等產品消費。辦好第三屆進口博覽會，擴大進口優化國內市場供應。
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