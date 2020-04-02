4月期指收報23269點　低水11點

4月期指全日收報23,269點，升339點，低水11點，成交127,456張，未平倉合約127,678張。5月期指收報23,176點，升335點，低水104點，成交298張，未平倉合約1,823張。

4月國期收報9,529點，升159點，高水2點，成交75,534張，未平倉合約206,416張。5月國指收報9,485點，升155點，低水42點，成交649張，未平倉合約2,037張。

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