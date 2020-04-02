【fb直播】港股短期已喘穩？

2020年04月02日 16:32
  • 東網電視
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    隔晚美股道指又大挫近千點，不過港股周四(2日)低開逾200點後，反覆向上，二萬三關更失而復得，唔通市底唔太差？短期已喘穩？
    應英國監管要求暫停派息的滙豐控股(00005)，股價跌不停，幾時先見底？有傳停派息一事惹部分董事和高層不滿，要求重新考慮遷冊回香港，機會大不大？
    有資金轉買個別高息股，例如中銀香港(02388)、恒生銀行(00011)等，股價齊彈，現價仲追唔追得過？
    國際油價反彈，「三桶油」渾身是勁急彈，不過背面不利因素是否真的消除？一旦沙特阿拉伯與俄羅斯無法產油協議，石油價格戰會持續？
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