【fb直播】港股短期已喘穩？

隔晚美股道指又大挫近千點，不過港股周四(2日)低開逾200點後，反覆向上，二萬三關更失而復得，唔通市底唔太差？短期已喘穩？

國際油價反彈，「三桶油」渾身是勁急彈，不過背面不利因素是否真的消除？一旦沙特阿拉伯與俄羅斯無法產油協議，石油價格戰會持續？

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