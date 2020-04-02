糧食危機？內地商務部：完全沒有必要擔心
2020年04月02日 16:33
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(中新社圖片)
內地傳媒報道，針對近期人們對疫情之下擔心糧食短缺，商務部消費促進司副司長王斌指出，2019年中國小麥、粟米、大米3大主糧庫存結餘2.8億多噸，完全可以實現自給自足，不進口也不會導致國內糧食供給短缺。
他說：「消費者完全沒有必要擔心糧食供應短缺及價格大幅上漲問題，毋須集中批量購買在家中囤積糧食。」
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