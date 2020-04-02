中國恒大3月合約銷售額按年升13%
2020年04月02日 16:38
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中國恒大(03333)公布，集團物業於2020年3月份的合約銷售金額約為620.8億元人民幣(下同)，較去年同期增長約13.1%；合約銷售面積約為694.5萬平方米，較去年同期增長約35.5%。
1至3月份，集團物業累計合約銷售金額約達1,473.7億元，較去年同期增長約23.2%；累計合約銷售面積1,658.2萬平方米，較去年同期增長約50.4%。
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