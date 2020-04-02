融信中國3月銷售額78億人幣
2020年04月02日 16:38
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融信中國(03301)公布，3月總合約銷售額約78.42億人民幣(下同)，合約建築面積約297,647平方米，平均合約售價約每平方米26,350元。
今年首3個月集團總合約銷售額約182.37億元，總合約建築面積約765,616平方米，平均合約售價約每平方米23,821元。
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