首季甲廈租金挫5%近十一年最差　全年睇跌兩成

第一太平戴維斯指出，甲級寫字樓整體租金於2020年第一季度按季下跌5.2%，跌幅高於上兩個季度的總和，同時為自2009年第二季以來最差的季度表現。以地區劃分，灣仔/銅鑼灣及中環的商廈租金按季跌6.2%，為跌幅最大地區，其次為九龍西跌5.1%，至於尖沙咀則跌4.7%。

該行指出，企業租客普遍遷往非核心地區以削減成本，由於中環與所有其他商業區之間仍然存在80%租金差距，因此遷離中環的趨勢仍在繼續，同時也觀察到位於九龍核心地區的公司正遷往非核心地區，這些公司亦縮小了規模。

此外，2020年第一季度，本港寫字樓空置率由去年12月的4.65%，實用面積274萬方呎，急劇上升至今年3月的5.22%，實用面積308萬方呎。港島東為空置率最低的地區，約1.6%，而中環及灣仔/銅鑼灣的空置率則分別由3.8%及4.6%上升至4.6%及5.3%。

由於近期金融市場出現拋售潮，一些公司推遲在香港的IPO計劃，這將轉而影響主要位於中環的金融及專業服務行業的租金承受能力。零售和酒店業受到重創，這將對非核心區域的租金水平和空置率產生負面影響。考慮到最近新型肺炎疫情於全球擴散，預計甲級寫字樓整體租金於2020年將下跌約20%。

第一太平戴維斯香港研究及顧問諮詢部主管盛世民表示，當下疫情在全球蔓延，旅行限制以及股市下跌都削弱了寫字樓租賃需求，並導致租金於第一季度大幅調整。

該行香港副董事總經理及商業樓宇租務部主管劉偉基指出，危中始終有機，有企業已趁這一市場調整期積極探尋更加多樣化的選擇，對原本即有意向搬遷辦公室的企業來說更是如此。

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