當代置業3月合約銷售額按年升39.4%

於2020年3月，集團合約銷售額約24.16億元，按年升39.4%。其中物業合約銷售額約24億元，車位合約銷售額約1,566萬元，物業合約銷售面積約224,901平方米，銷售平均價每平方米約10,673元。

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