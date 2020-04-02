當代置業3月合約銷售額按年升39.4%
2020年04月02日 17:10
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當代置業(01107)公布，截至2020年3月31日止3個月，集團合約銷售額約53.04億元人民幣(下同)，其中物業合約銷售額約52.64億元，車位合約銷售額約3,947萬元，物業合約銷售面積約490,576平方米，銷售平均價每平方米約10,732元。
於2020年3月，集團合約銷售額約24.16億元，按年升39.4%。其中物業合約銷售額約24億元，車位合約銷售額約1,566萬元，物業合約銷售面積約224,901平方米，銷售平均價每平方米約10,673元。
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