世茂房地產3月合約銷售額升6%
2020年04月02日 17:10
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世茂房地產(00813)公布，2020年3月的合約銷售額約為203.2億元人民幣(下同)，合約銷售面積為115.06萬平方米，較去年同期分別上升6%及9%。2020年3月平均銷售價格為每平方米17,662元。
截至3月31日止3個月，累計合約銷售總額約370.3億元，累計合約銷售總面積210.93萬平方米，較去年同期分別下降9%及8%。期內平均銷售價格為每平方米17,556元。
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