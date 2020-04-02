虛銀戰幔一觸即發！天星銀行3個月港元定息率高達5厘

本周初宣布試業的虛擬銀行天星銀行，首日已透露港元活期存款年息以分層利率定價，50萬至100萬港元的年利率可達1厘。近日該行的息口細節曝光，3個月期港元定存息高達5厘，令虛銀戰幔一觸即發。

值得留意，目前相關存款優惠僅予約2,000名天星銀行、小米香港及尚乘集團內部員工的親友參與。根據相關資料，年利率5厘、為期3個月的港元定存息，僅限10萬元，意味到期後可取得利息1,250元，每名合資格客戶可享此優惠一次。

宣布試業當日，天星銀行亦推定期存款客戶可靈活自定存款到期日，表明客戶可隨時提前結清定期存款，而不收取任何費用。需要注意的是，如合資格客戶於合資格存款到期日前提取整筆定期存款，將不可獲得任何利息。

針對港元活期存款以分層利率定價的細節，資料顯示，存款首20萬元，年利率為0.5厘，20萬元至50萬元，息口為0.75厘，而介乎50萬至100萬元，年利率為1厘，若超於100萬元，年息則劃一為0.1厘。

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