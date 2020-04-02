去年納米戶落成量982伙勁飆七成　創紀錄新高

近年樓價上升，為配合市場購買力，新盤納米單位愈建愈多。據運輸及房運局資料，實用面積少於215方呎的納米戶，去年落成量錄982伙，按年勁增約72%，佔全年落成量13,643伙的7.2%，數量及比率均為2014年有統計以來最多。

以地區統計，去年以屯門、油尖旺區最多同類單位落成，分別錄276及231伙，至於港島南區、中西區，亦錄96及91伙。

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