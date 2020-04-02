業主等唔切！全‧城滙辣招盤勁劈110萬沽

荃灣全‧城滙辣招仍未鬆綁，業主「等唔切」出貨套現。美聯陳勁匡表示，屋苑3座高層B室，實用面積536方呎，去年5月開始放售，當時連額外印花稅開價990萬港元。單位近日獲區內客承接，成交價880萬元，辣招稅需由新買家支付，成交呎價16,418元。原業主持貨不足3年，帳面獲利逾75萬元。

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