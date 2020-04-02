【全球攬炒】傳波音最快周四推員工自願離職計劃

外國傳媒引述消息人士指出，美國波音公司為應對疫情影響，計劃向員工提出自願離職計劃，以減少公司現金支出。

消息指，該公司正擬定自願離職及提早退休的計劃，即將允許符合條件、且有意願的員工離職，並提供這些離職員工薪金福利補償。目前預計最快周四(2日)宣布。

波音拒評消息。

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