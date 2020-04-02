新冠肺炎：時尚界首例！Calvin Klein母企董事長確診

外國媒體報道，Calvin Klein及Tommy Hilfiger等品牌母公司PVH集團的董事長兼行政總裁Emanuel Chirico確診感染新冠肺炎，目前無病徵。

據報，他是在參觀紐約布朗克斯區蒙蒂菲奧里醫療中心(Montefiore Medical Center)時得知自己感染病毒。他是這家醫院的董事會成員，受邀到這家醫院檢查所收到的100萬個口罩時，被要求接受病毒檢測後發現確診。

PVH是全球最大服裝公司之一，旗下擁有眾多知名品牌，包括Calvin Klein、Tommy Hilfiger、Van Heusen、IZOD、ARROW、Speedo、Warner's、Olga與Geoffrey Beene等。

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