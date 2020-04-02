人民幣後市點睇？市場甚關注「7.12」防線

外國傳媒報道，「區間波動」似乎正成為短期內指引人民幣交易員的心理定勢，市場十分關注兌每美元「7.12元」(即每百港元兌人民幣約91.2水平)的防線。

從過去兩周看，儘管國際市場風險偏好繼續大幅震盪，反映內地市場報價的在岸人民幣對美元大致保持於7.05至7.12元(即每百港元兌人民幣約90.3至91.2水平)的區間波動，而波動相對大一些、反映國際市場報價的離岸人民幣也未脫離7.12元的中樞。中資大行的交易方向，以及官方中間價的信號，均成為人民幣交易員在此區間高賣低買的主要參考。

反映美元兌一籃子貨幣的美匯指數在3月下旬觸頂回落後，人民幣未見迅速反彈。一方面，由於國際市場「美元荒」在中國境內市場餘波不斷，從客盤到自營在上月底均出現明顯的美元買入需求； 另一方面，美元對多數貨幣偏軟又為人民幣提供了支撐，人民幣匯率自此陷入了難上難下的局面，兌美元在7.12元水平的支撐力道明顯。周四(2日)中間價較市場預期偏弱後，在岸人民幣即期一度跌破該點位、並觸及10月以來新低，但隨後就出現反彈。

綜合過去兩周多的交易員採訪，市場參與者在做多美元並接近7.12元附近時，交易心態多開始趨於謹慎，一旦出現如中資大行報價賣出美元的情形，美元好倉就會迅速反轉平倉，這情況在周四也有重演。而類似情形在沽空美元時也會出現，中資大行也曾在拋售美元之後，就轉而加入逢低購匯行列，促使供求轉為平衡，令區間交易形態得以保持。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626