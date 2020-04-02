【零和遊戲】富裕國瘋狂救市　新興市場恐率先陣亡

外國傳媒報道，資本大量流出新興經濟體，讓許多國家落入了「第22條軍規」(Catch-22)的境地，就是：富裕國家正在部署的各種貨幣和財政刺激措施，可能還會使情況惡化。

降低利率可以幫助家庭和企業，但愈來愈多的國家把利率降低到了甚至無法補償通脹的底部，繼而增強了外國資金撤離的動機。財政擴張可能引發仍然困擾着新興國家的融資顧慮，繼而提高信用評級下調和呼籲國際援助的可能性。

美國加州大學伯克利分校經濟學家Barry Eichengreen說：「我們應該擔心新興市場，除了會不成比例地受到大宗商品價格、供應鏈、貿易，以及支出暴跌的影響外，他們明顯還面臨資本流動最大規模的突然停止。」

Eichengreen和另一位經濟學家Ricardo Hausmann，以1990年代末期亞洲金融危機的根本原因，稱作過度依賴外幣借款的「原罪」而聞名。

雖然許多新興市場已在努力解決這種風險，透過建立本土債務市場，並積累外匯存底作為遇到麻煩時的緩衝，但同樣的老問題不斷出現。就像在全球金融危機、2013年美國逐漸退出量化寬鬆引發「縮減風暴」，以及2015年中國股災期間一樣，開發中國家出現了資本外逃。

【目前情況比過去更糟糕】

國際金融研究所(IIF)數據顯示，在1月21日新冠病毒開始在中國加速發展後的70天內，約有925億美元非居民持有的證券投資撤出新興市場。之前三次中斷同期造成的資金外流總額均不足250億美元。

IIF經濟學家Jonathan Fortun說：「與全球金融危機之類出現長期、痛苦但更可控的資金外流時期相比，這一次的流出速度很快，真的是戛然而止。」

不過，當中有一個大的例外，就是隨着世界第二大債券市場向海外投資者開放，中國繼續受益於多元化資金流入。中國遏制冠狀病毒的積極努力，也幫助其股市跑贏了全球同行。

惟對於其他國家來說，2020年開局慘烈。MSCI除中國股票指數上季帶給了投資者31%的損失，比發達經濟體股票21%的跌幅更深。過去3個月，巴西、南非、俄羅斯，以及墨西哥的貨幣兌美元均下跌超過20%。

彭博經濟學家指出，如果發達經濟體封閉的狀態持續到下半年，市場可能就會開始試探央行支持金融體系的能力。對於新興市場，問題甚至可能會更早就顯現出來。在許多情況下，對外部資金的依賴都超過2008年的水平。這些資金現在正在枯竭。

貨幣寬鬆政策會降低促使外資進入開發中國家的所謂套利回報，從而加劇匯率貶值的風險。瑞穗銀行表示，降低利率以促進經濟增長，但又不能過低以免危及宏觀和匯率穩定，兩者的緊張關係是這些央行官員面臨的長期政策困境。

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