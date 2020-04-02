【全球攬炒】高盛料5.5萬億元債務變「垃圾」

外國媒體報道，大行高盛分析師表示，高收益債券(又名垃圾債)將出現更多違約，最糟糕的情況還未到來。

該行分析師Lotfi Karoui表示，除今年以來已調降的1,490億美元(下同)之外，未來6個月，約有價值5,550億元的債券可能從「投資級」調降至「高收益債券」，這意味着今年有7,040億元(約5.5萬億港元)債券變成「垃圾債」。

Karoui又指，為應對不斷惡化的疫情，促使很多企業努力增強其現金緩衝，繼而造成融資成本飆升，這使到信貸成為疫情引發的金融市場動盪的中心。他預料在2020年期間，12個月平均違約率將增至13%。

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