m18講場︰打工皇帝劉熾平又加人工　計落「時薪4萬」

當然Martin舊年份糧接近90%(3.19億人仔)係股份，但企鵝舊年遊戲業務有起色，全年盈利增長真係好咗啲嘅，所以薪金及花紅嗰部分比起2018年增長返21%左右，去到3,420.4萬蚊人仔。

之所以用「增長返」依個字眼，事關2018年佢嘅薪金及花紅係比2017年少左10.65%，嗰年騰訊遊戲業務行咩衰運唔需要多提啦！2019年，一天都光哂，所以佢舊年嘅薪金同花紅已經超越返2017年。

至於老闆馬化騰(Pony)舊年都加咗20%人工喎，去到4,662.5萬人仔，但佢份糧同Martin唔同，絕大部份係薪金及花紅，舊年係4,525.6萬人仔，同Martin一樣止跌回升，高過2017年。不過佢無所謂啦，佢啲企鵝股份今日(4月2日)收市市值接近3,093.5億港紙，係咪先？

不過，絲絲以前都講過，Martin並唔係企鵝入面人工最高嗰位，年報顯示2018年高級管理人員有2個人薪酬介乎3.5億至7億港幣，但今年無哂，反而舊年有2個人賺7億至10.5億港幣，即係話佢2個人工又跳一級啦！其中1個人賺「8.685億至8.61億港幣」(你無睇錯，佢中文版真係咁寫，英文就寫8.605億至8.61億港紙)，另1個更加賺9.645億至9.65億港幣！

咦，等陣，Martin舊年明明賺近4億港紙，點解薪酬3.5億至7億港幣會寫「無」呢？有啲耐人尋味喎。

Anyway，我哋可以溫故知新一吓，Martin上個月係業績會提過，海外遊戲業務開始進入「收成期」，國內又正密鑼緊鼓準備長青個人電腦(PC)遊戲《英雄聯盟》嘅手遊版，期望唔洗幾耐獲中央發放版號，並喺全球推出。

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