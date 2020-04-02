財庫局：「轉數快」擬擴大使用範圍　續探討跨境支付

財經事務及庫務局在回應立法會提問有關「轉數快」會否擴大使用場景及融入大灣區支付系統時表示，「轉數快」自2018年9月推出至今得到廣泛應用，支持港元和人民幣即時結算，並會全天候24小時日夜運作，銀行及儲值支付工具均可參與。市民只需輸入收款人的手機號碼或電郵地址，便能簡單方便地進行跨銀行及電子錢包轉帳。

為進一步推動「轉數快」的應用及便利市民，政府已由2019年11月起接受市民以「轉數快」繳交稅款、差餉及地租和水費。截至2020年2月底，以「轉數快」繳付政府帳單已錄得超過36.7萬宗，涉及款項約5.03億元，政府亦正籌備在公司註冊處、入境事務處、破產管理署和運輸署的繳費櫃枱接受「轉數快」付款。

在跨境支付服務方面，目前香港已有電子錢包營運商容許用戶在內地以香港電子錢包付款，而「轉數快」可讓市民更方便及快捷地為電子錢包增值或進行轉帳，有助支持香港電子錢包在大灣區使用。香港金管局會繼續與業界探討其他應用場景，包括跨境使用。

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