【石油大戰】天然氣受累　最終恐衝擊全球供應鏈

外國傳媒報道，國際能源署(IEA)表示，全球石油供應鏈因疫情而受衝擊，並波及到能源部門，將繼而衝擊全球供應鏈。

IEA報告指出，疫情大幅削減了全球燃料消耗、油價暴跌，再加上石油輸出國組織(OPEC)產油國和俄羅斯停止減產，進一步促使油價大瀉。今年3月油價暴跌約55%，創歷史上最大跌幅，周一(3月30日)創下2002年以來最低。

該機構先前預測，與2019年相比，某些石油生產國的收入將在2020年跌50至85%，惟在需求震盪下，跌幅可能更大。部分石油生產商已採取相應措施，大削新產品開支，幅度達20至35%。

此外，許多石油巨企也將重新評估其現有資產組合，有可能導致另一輪煉油廠關閉。IEA亦警告，油價暴跌將對其他能源部門造成影響，加上油價持續低迷，也將影響天然氣等清潔能源轉型的前景。

事實上，油價每桶25美元將使一些國際天然氣供應商難以負擔其營運成本，而低迷的天然氣現貨也加劇虧損。

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