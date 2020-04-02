傳中海1.6億元　沽出劍橋花園兩伙

資料顯示，其中一個雙號室原為藝人沈殿霞故居，屬連天台單位，實用面積約4,517方呎，呎價約1.77萬元。至於另一個雙號室，實用面積4,568方呎，花園面積約1,820方呎，呎價約1.75萬元。

據了解，上述兩個單位曾以約2.6億元叫價放售。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626