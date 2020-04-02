傳中海1.6億元 沽出劍橋花園兩伙
2020年04月02日 18:36
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市場消息指出，中國海外發展(00688)持有的九龍塘劍橋花園兩個雙號室，共以約1.6億港元售出，平均每伙售價約8,000萬元。
資料顯示，其中一個雙號室原為藝人沈殿霞故居，屬連天台單位，實用面積約4,517方呎，呎價約1.77萬元。至於另一個雙號室，實用面積4,568方呎，花園面積約1,820方呎，呎價約1.75萬元。
據了解，上述兩個單位曾以約2.6億元叫價放售。
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