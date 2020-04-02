全球最強大戶：上半年世界經濟料縮11%　僅次大蕭條

外國傳媒報道，全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)董事總經理Amer Bisat表示，全球經濟可能在2020年上半年大幅萎縮11%，損失金額達6萬億美元(約46.8萬億港元)。

他說：「從這一點來看，將比2008年看到的萎縮情況更糟糕，亦慘過1918年西班牙流感期間的萎縮情況，惟今次不會像1930年代的全球大蕭條那樣，但無論如何，這將是我們在全球範圍內看到的第2大經濟衝擊。」

他保守估計，1至6月這半年期間，可能有500萬人失業，若考慮到就業不足、工時減少，以及減人工，情況將更糟糕。

不過，考慮到各國政府採取了強而有力的救市措施，毫無疑問，之後的復甦將非常非常迅速。不過，最終全球GDP仍會損失2至3個百分點，不會100%復原。

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