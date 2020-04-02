新盤UPDATES：發展商淡市下積極銷售特色戶

樓市交投減慢，但一手盤各類特色單位仍有價有市。無論連花園細單位，以至連天台三複式大宅，均續現承接，推動個別發展商在淡市下積極部署銷售特色戶。

●逸瓏灣8連沽兩伙 花園戶呎價逾1.83萬

信和置業（00083）的大埔白石角逸瓏灣8，單日連沽2伙。其中3B座G樓B室，實用面積663方呎，平台面積361方呎，成交價1,213.5萬元，呎價18,303元。而2座8樓H室，實用面積700方呎，以935.44萬元沽出，呎價13,363元。

●明翹匯花園特色戶連環成交

佳明集團控股（01271）營業及市務總監顏景鳳表示，青衣明翹匯近日連錄花園特色戶成交，剛售出1座1樓G室，屬1房間隔，實用面積278方呎，連159方呎花園，成交價533.8萬元，呎價19,201元。

●傲瀧連天台三複式戶逾八千萬元售出

新盤特色單位再錄大額承接。新世界發展（00017）旗下清水灣傲瀧，剛售出連裝修特色天台三複式戶。單位為D座P1室，實用面積2,614方呎，連586方呎天台，成交價8,036.8萬元，呎價30,745元。

樓盤由開售至今，共沽出654伙，連同車位銷售，共套現約195億元。全盤沽出逾96%單位。

●WEST PARK高層戶近960萬元沽創新高

興勝創建（00896）的長沙灣WEST PARK，剛售出22樓B單位，實用面積493方呎，成交價逾959.29萬元，再創項目售價新高紀錄，折合呎價19,458元。

發展商亦剛更新價單，部分單位加價逾1.1%。其中6樓B單位，價單售價由978.3萬調升至989.2萬元，呎價由19,844上調至20,065元。

●維港頌終止買賣單位再獲承接

據一手銷售資訊網資料，長實集團（01113）旗下北角維港頌，剛售出6座36樓D室，實用面積565方呎，售價1,853.3萬元，呎價32,802元。該單位曾於2017年6月以1,791.3萬元售出，惟之後於今年1月終止買賣合約，是次再度獲得買家承接。

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