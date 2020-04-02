新冠肺炎：張華峰再倡派錢予業界

新冠肺炎疫情肆虐，股市大上大落。立法會金融服務界議員張華峰聯同金融業界資深分子，就疫情下金融業界的苦況向政府陳情。張氏轉述特首對業界十分鼓勵，認為香港國際金融中心的地位重要，金融業界對香港經濟作出很大貢獻，期望疫情可以盡快過去，並重新出發。

張華峰重申，中小經紀在疫情下收入大減，正處水深火熱，但對香港有承擔，「不願裁員仍想頂下去」，希望次輪抗疫基金可支援業界，倡向作為港交所參與者的每家劵商，發放5萬元，以及向4.4萬名持牌從業員每人發放2,000元。

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