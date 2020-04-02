豪宅冧價！寶翠園累減430萬沽　南灣亦劈270萬

豪宅業主鬥劈價。美聯方啟祥表示，西區寶翠園6座高層B室，實用面積776方呎，望海景，原先叫價2,380萬港元，累減430萬元後，近日以1,950萬元沽，呎價25,129元。原業主2009年7月以912萬元購入。

中原吳景新亦稱，鴨脷洲南灣5座中層B室，實用面積1,161方呎，開價2,450萬元，減價270萬元，終以2,180萬元沽，呎價18,777元。同類型單位高峰時售價可達2,600萬元，是次成交價回落約16%。

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