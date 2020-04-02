逸瓏灣8連沽兩伙 平台戶呎價逾1.83萬
2020年04月02日 19:52
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新盤特色戶交投不俗。信和置業(00083)旗下大埔白石角逸瓏灣8，單日連沽2伙。其中3B座G樓B室，實用面積663方呎，平台面積361方呎，成交價1,213.5萬元，呎價18,303元。而2座8樓H室，實用面積700方呎，以935.44萬元沽出，呎價13,363元。項目於6天內速沽9個單位，開盤至今累積售出430伙，套現逾39億元。
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