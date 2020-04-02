中央駐港機構過去5年在港購入78個物業 豁免1.55億印花稅

近年中央駐港機構或其子公司在香港購入不少物業。據稅務局資料顯示，上年度(2019年至2020年財政年度)，中央駐港機構在香港購入共22項物業，獲豁免相關印花稅金額共約8,040萬港元，當中20項位於觀塘，另外兩個位於中西區。

而由2015年至2016年度起計算的五個財政年度，該機構合共購入78個物業，涉及豁免印花稅金額逾1.55億元。不過當中2017至2018年年度則未有買入任何物業。

以地區劃分，購入的物業以中西區佔36項最多，其次是觀塘佔20項，沙田則佔12項。至於南區、東區及九龍城區，分別佔3、5及2宗。

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