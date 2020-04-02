新界洋房都跌租　上水天巒每呎僅26.4元

新界洋房都要減租。利嘉閣陳國輝表示，上水天巒庫爾大道雙號屋，實用面積2,009方呎，另連1,386方呎花園，一月底月租叫價5.8萬港元放盤，劈租5,000元，僅以每月5.3萬元租出，呎租26.4元。同類型洋房市值月租約5.5萬元，是次月租低市價約3.6%。原業主2011年以約3,144萬元購入，回報約2厘。

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