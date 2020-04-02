樓價UPDATES：老牌屋苑劈租兩成

整體經濟前景不明朗，北角及大角咀個別屋苑出現大幅劈租兩成至三成個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角城市花園10座高層A室，實用面積約1,032方呎，三房套間隔，單位於去年9月開始放租，業主原叫租48,000元，經議價後減價11,200元或約23%，終以36,800元獲承租，呎租約36元。

●北角DIVA高層D室，實用面積506方呎，2房間隔，座向南面，外望景觀開揚。單位原叫價1,100萬元，放盤2星期，經議價後減50萬元，減幅約4.5%，成功以1,050萬元成交，呎價20,751元。

●北角百福花園家福閣高層A室，實用面積606方呎，3房間隔，單位放盤3個月，原叫價968萬元，以902萬元沽出，減價66萬元，減幅6.8%，呎價14,884元。

●石塘咀寶林閣低層，實用面積460方呎，2房間隔，望樓景。業主叫價830萬元，最終願減80.2萬元以749.8萬元易手，呎價16,300元。

●灣仔杜智臺B座中高層G室單位，實用面積約419方呎，為兩房間隔，以670萬元沽出，呎價約15,990元。

●鰂魚涌御皇臺中層H室，實用面積約446方呎，兩房間隔，外望市區景觀。單位放盤約四個月，業主原開價888萬元，經議價後減價88萬元或約10%，終以800萬元成功沽出，呎價約17,937元。

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九龍區

●旺角利奧坊．凱岸1座高層J室，1房間隔，向北望樓景，實用面積約248方呎，業主以約1.6萬元放租3個月後吸引外區客洽詢，雙方議價後減價4,300元或約27%，以1.17萬元租出，呎租約47.2元。據悉，新租客為情侶，心儀單位價錢相宜，故睇樓1次即決定承租。

●黃大仙鑽嶺中層D室，實用面積211方呎，1房1廳間隔，座向西南，外望景觀開揚，單位原叫價430萬元，減價15萬元或3.5%，最終以415萬元成交，呎價19,668元。原業主於2015年購入上址，當時作價418萬元，持貨5年至今轉售，帳面貶值3萬元或約1%。

●啟德嘉匯1座低層E室，實用面積約453方呎，兩房間隔，座向南，望海景。單位放盤約兩個月，業主原開價1,050萬元，經議價後減價90萬元或約8.6%，終以960萬元以交吉形式沽出，呎價約21,192元。

●九龍塘又一居15座低層F室，實用面積約603方呎，採三房套間隔，放盤約三個月，業主原開價1,280萬元，經議價後減價30萬元或約2.3%，終以1,250萬元以交吉形式沽出，呎價約20,730元。

●長沙灣泓景臺5座低層E室，2房間隔，座向西北望園景，實用面積約504方呎，業主以約1.95萬元放租3個月後吸引區內客洽詢，議價後減租3,500元，以1.6萬元租出，呎租約31.7元。

●觀塘安基苑A座中高層1室，實用面積約548方呎，為三房兩廳間隔，買家見近期樓價回落，故趁機入市，斥資660萬元並承造九成新按揭購入上述單位自住，呎價約12,044元。

●茶果嶺麗港城33座高層G室，實用面積517方呎，採兩房兩廳間隔，擁開揚園海景，景觀優質，剛以796萬元易手，呎價15,397元。

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新界區

●荃灣縉庭山3座高層D室，實用面積約821方呎，3房套連儲物房間隔，以每月2.18萬元租出，呎租約26.6元。

●大埔白石角嘉熙8座中層J單位，實用面積342方呎，一房間隔，以12,800元租出，呎租37.4元。

●沙田第一城20座低層G室，實用面積327方呎，2房間隔，以550萬元易手，呎價16,820元。

●元朗怡豐花園B座高層03室，實用面積460方呎，去年叫價665萬元，近期降價至580萬元，隨即獲用家洽購，最終議價至566萬元成交，呎價12,304元。

●將軍澳居屋寶明苑B座高層03室，實用面積429方呎，2房1廳間隔，座向東北。單位於3月放盤，叫價420萬元，減價15萬元或3.6%，最終獲區內白居二買家以405萬元承接，呎價9,441元。

●沙田第一城48座低層H室，實用面積304方呎，原開價505萬元，放盤2日，「象徵式」議價2萬元，成功以503萬元沽售，呎價16,546元。

●將軍澳緻藍天3座左翼低層C室，向東南望翠綠園景，3房套連多用途房間隔，實用面積約747方呎，單位以1,000萬元放盤約1個月後獲區內客接洽，議價後減價20萬元，以約980萬元成交，呎價約13,119元。

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