【全球攬炒】美2月貿易赤字收窄12.2%

美國2月貿易赤字由前一個月的455億美元收窄12.2%至399億美元，與市場預期相若，並連續兩個月收窄，期內入口跌2.5%至2,474.8億美元，出口跌0.4%至2,075.4億美元。至於2月對華貿赤收窄16.8%，至197億美元。

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