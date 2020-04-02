同得仕售深圳大廈 周五復牌

公司將從出售事項收到的所得款項總額為2.76億元人民幣，將由買方透過香港持牌銀行所出具公司為抬頭人的銀行本票，以港幣結付。

昇陽擁有深圳大廈，該大廈於3月31日的估值為1.56億元人民幣。完成後，公司將不再於昇陽中擁有任何權益。

該股申請周五(4月3日)上午9時正起，恢復股份在聯交所買賣。

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