同得仕售深圳大廈 周五復牌
2020年04月02日 21:11
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同得仕(00518)公布，公司與買方訂立買賣協議，擬出售全資附屬公司昇陽全部已發行股本及銷售貸款，銷售股份的代價約1.72億港元，而銷售貸款的代價為其於完成時的面值，於買賣協議日期約1.31億元。
公司將從出售事項收到的所得款項總額為2.76億元人民幣，將由買方透過香港持牌銀行所出具公司為抬頭人的銀行本票，以港幣結付。
昇陽擁有深圳大廈，該大廈於3月31日的估值為1.56億元人民幣。完成後，公司將不再於昇陽中擁有任何權益。
該股申請周五(4月3日)上午9時正起，恢復股份在聯交所買賣。
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