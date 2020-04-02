【全球救市】傳內地下周發1070億人幣國債 創單次規模新高

面對新冠疫情對經濟衝擊，中國財政政策刺激力度不斷加大。外電周四(2日)引述三位消息人士透露，中國財政部或於下周三(8日)招標發行共1,070億元人民幣(下同)國債，分別為兩年及五年期國債，創單批國債發行規模新高。

在該批招標國債之中，兩年及五年期發行量分別為500億及570億元，當中五年期發行規模為1999年來單期新高。

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