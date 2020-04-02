建發國際3個月合同銷售額增長30%
2020年04月02日 21:18
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建發國際集團(01908)公布，截至2020年3月31日止3個月，集團連同其合營公司及聯營公司實現累計合同銷售金額約76.82億元人民幣(下同)，累計合同銷售面積約39.08萬平方米，按年分別增長約30.74%和約19.55%。
截至2020年3月31日止3個月的平均銷售價格為每平方米約19,657元。
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