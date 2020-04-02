美股迅速轉跌　道指瀉125點

疫情對美國經濟衝擊逐步浮現，即使油價反彈也難獨力撐市。美股高開後迅速轉跌，當中道指目前報20,817點，跌125點或0.60%；標指報2,464點，跌5點或0.23%；納指報7,337點，跌22點或0.31%。

港股期指夜市現報23,000點，跌269點，低水280點。

數據表明，新冠肺炎疫情對美國就業市場衝擊已超金融危機和9.11突發襲擊事件。目前超過80%的美國人處於隔離狀態，而幾周前這一比例還不到50%，這讓各州的 就業辦公室應接不暇。

穆迪分析首席經濟學家Mark Zandi表示：「事實上，工廠關門造成的支出損失已經是9.11事件的2.5倍。這就像一場巨大的自然災害，一場撼動整個國家，整個世界的地震。」

【21:37】新冠肺炎衝擊美國就業市場，美股早段反覆上升，道指升93點，至21,036點；納指升34點，至7,394點；標指升6點，至2,477點。

疫情對美國就業市場的衝擊進一步浮現，美國勞工部公布，當地上周新申領失業救濟人數增加約1倍，至664.8萬人，遠超市場預期的376.3萬人，並連續兩周創出新高。而前周持申領人數亦由180.3萬人，跳升至302.9萬人，但低過預期494.1萬人。

不過，油價反彈利好油股，埃克森美孚股價早段升3.57%至38.87美元；雪佛龍股價升4.29%至71.5美元。

在美國上市的中國咖啡品牌瑞幸咖啡(Luckin Coffee)涉虛假交易，相關總銷售金額約為22億元人民幣，拖累股價瀉78.55%至5.62美元。

新一輪業績期將至，FactSet資料顯示，分析員預期標指成分企業首季盈利將下跌5.2%，勢是2016年首季以來最大跌幅。在疫症衝擊下，可以預期會出現業績報告延遲公布、撤回財務預測，以及業績表現令人混亂的情況。

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