金價也有隱憂！更多央行或加入沽售行列

外國傳媒報道，未來可能有更多央行可能選擇停止購買黃金，甚至拋售黃金。

報道指出，近幾年黃金市場的大買家俄羅斯央行本周宣布，將暫停購買黃金。此外，烏茲別克和哈薩克央行的購金也有放緩迹象。受此影響，今年首季全球央行增持的黃金量只有67噸，是2018年8月以來最低。

數據顯示，全球央行持有的黃金總量大約佔全球黃金總量的1/5，也是過去幾年最大的買家之一。在上世紀末、本世紀初，各國央行一度是淨出售黃金的，而當時金價也處在非常低的水平。這讓投資者們對如今的黃金市場有所擔憂。

事實上，在金價的持續上漲後，各國央行減少黃金購買量並不能算意外。作為避險保值資產，在目前這種環境下，黃金本應是極有吸引力的，但在美股和原油市場的暴跌中，黃金成為了投資者們拋售，以籌措保證金的選擇。其實，在全球經濟都承受巨大壓力的情況下，很多國家都面臨着缺乏外匯的困境，因此可能會選擇拋售黃金而不是買入黃金。

再者，美國聯儲局宣布，將為外國央行和其他國際貨幣當局設立一項臨時回購協議安排，以幫助支持美國國債市場平穩運行和緩解全球美元融資市場面臨的壓力。在這種情況下，只要債券利率不真的跌到零，就比黃金更有吸引力，因為可以獲得現金。

過去幾年，俄羅斯、中國、哈薩克、土耳其、烏茲別克、波蘭，以及墨西哥等國央行增持的黃金量佔央行總購金量的90%。經過過去幾年的持續增持後，一些國家的央行或許本來就已有了足夠的黃金儲備。土耳其央行的黃金儲備在去年底就達到了其外匯儲備的20%。

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