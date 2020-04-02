二手續冧：荃灣環宇海灣減價65萬沽

美聯蔡英任表示，荃灣環宇海灣7座中層E室，實用面積498方呎，原業主為投資者，見樓價已有一定賺幅，交吉放賣，開價820萬港元。外區上車客洽購後，以755萬元購入，呎價15,161元。原業主於2014年6月一手買入，當時購入價539.1萬元。

此外，環宇海灣3月份共錄11宗二手買賣，對比2月份只錄5宗，增長逾1倍。

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